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Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Bilecik-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bilecik- Bursa karayolu Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AV 359 araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan Nuray K.(53) ve 16 BHJ 518 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 6 aylık bebek Duru A., 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazalı araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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