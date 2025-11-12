Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yan yattığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Vezirhan beldesi çıkışı Gülümbe rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Tekin D.Ş. idaresindeki 34 PB 9055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yattı. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan Abuzer K., Mehmet Hakan Y. ve Baran İ. isimli 3 şahıs hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların Bilecik Devlet Hastanesi'nde kaldırıldığı öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
