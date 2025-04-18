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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Bilecik'te bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocukla hastaneye kaldırarak tedavi sürecini başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Hastane Kavşağı'na yakınlarında meydana geldi. Karayolları istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki Aydın S., idaresindeki 10 LG 293 plakalı otomobil yola aniden fırlayan 2 yaşındaki F. H., isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Yaşanan trafik kazasında 2 yaşındaki F. H., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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