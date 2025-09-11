Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki 16 FG7 20 plakalı otomobil sürücüsü Şenay Ö., TOKİ mevkiinin geçtiği esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Şevval Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK