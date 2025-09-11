Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkezde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki 16 FG7 20 plakalı otomobil sürücüsü Şenay Ö., TOKİ mevkiinin geçtiği esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Şevval Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber

Sergen'i kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.