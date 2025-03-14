Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 NU 229 plakalı otomobil sürücüsü Murat A., Dereköy Köy kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak tarım arazisinde durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç için yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki H. A yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK