Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Söğüt karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç, G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK