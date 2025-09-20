Haberler

Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te D-650 karayolunda seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Tır sürücüsü İsmail S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır orta refüje çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul-Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda seyir halindeki 16 AVM 030 plakalı tır sürücüsü İsmail S., Vezirhan mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İsmail S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.