Bilecik'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır orta refüje çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul-Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda seyir halindeki 16 AVM 030 plakalı tır sürücüsü İsmail S., Vezirhan mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İsmail S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK