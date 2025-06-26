Bilecik'te TCDD Deposunda Yangın Çıktı

Bilecik'te TCDD Deposunda Yangın Çıktı
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Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde, TCDD'ye ait bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, çatının ahşap olması nedeniyle korkutucu bir boyut kazandı ancak ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi üzerinde bulunan TCDD'ye ait alanda meydana geldi. Depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye, Orman işletmeye ait arazöz ve 112 ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Çatının ahşap olması dolayısıyla korkutan yangın, olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle deponun çatısı ve depo içinde bulunan eski eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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