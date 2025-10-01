Haberler

Bilecik’te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Bilecik’te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı, sürücü yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Eskişehir yolu üzerinde seyir halindeki 26 DT 994 plakalı otomobil sürücüsü İsmail E. (22) Zemzemiye Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.