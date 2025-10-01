Bilecik’te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Eskişehir yolu üzerinde seyir halindeki 26 DT 994 plakalı otomobil sürücüsü İsmail E. (22) Zemzemiye Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK