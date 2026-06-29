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Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü refüje çarptı: 1 yaralı

Direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü refüje çarptı: 1 yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon başında baygınlık geçiren sürücünün refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te direksiyon başında baygınlık geçiren sürücünün refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkiinde D-650 Karayolu Sakarya-Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver U. idaresindeki 54 NE 592 plakalı otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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