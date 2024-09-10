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Bilecik'te seyir halindeki araç şarampole uçtu, sürücü yaralandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeki bir araç şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçarken sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan Beldesine seyir halindeki 26 AR 935 plakalı otomobil sürücü Tuğba K., Karaağaç Ovası mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç çıkan araç şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı araç içerinden olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince çıkarılırken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölpazarı bilecik 3-sayfa Güncel Yaşam

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