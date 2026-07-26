Bilecik'te restoran mutfağında yangın

Bilecik'te ünlü mesire alanında bulunan restoranın mutfağında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Bilecik merkeze bağlı ünlü bir mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D.'ye (31) ait restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Olay Yeri İnceleme (OYİT) Timleri'nden destek alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı