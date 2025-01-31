Bilecik'te Polis, Esnafları Dolandırıcılık Olasılıklarına Karşı Uyarıyor

Bilecik'te polis ekipleri, esnafları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Pelitözü Mahalle Muhtarlığı ve 13 işyeri ziyaret etti. Ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında uyardı.

Sigara ve alkol satışı yapılan 5 işyerini de ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahiplerini "Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol" projesi kapsamında bilgilendirdi. - BİLECİK