Bilecik'te polis, Ertuğrulgazi İlkokulunda 26 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi

Bilecik'te polis, Ertuğrulgazi İlkokulunda 26 öğrenciye güvenlik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te polis ekipleri, Ertuğrulgazi İlkokulunda 26 öğrenciye bilgilendirme toplantısı düzenledi. Birlikte Güvenli Gelecek projesi kapsamında öğrencilere polislik, genel güvenlik, trafik, güvenli internet ve akran zorbalığı anlatılarak farkındalık kazanmaları amaçlandı.
Bilecik'te 26 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi.
Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ertuğrulgazi İlkokulunda öğrenim gören 26 öğrenciye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgi verildi.
Program kapsamında öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve güvenli davranışlar konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.