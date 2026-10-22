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Bilecik'te polis, 48 ilkokul öğrencisine akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı

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Bilecik'te polis, 48 ilkokul öğrencisine akran zorbalığı ve güvenli interneti anlattı
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Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında 48 ilkokul öğrencisine güvenlik, güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi. Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ve zorbalıkla karşılaşınca yapılması gerekenler anlatıldı.

Bilecik'te 48 öğrenciye güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 48 ilkokul öğrencisine güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ve polislerin görevleri anlatıldı. Bilgilendirme çalışmasında günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları, internet kullanımında karşılaşılabilecek riskler ve dijital ortamda güvenliğin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca akran zorbalığının ne olduğu, zorbalıkla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Çocukların karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları, kendilerini korumayı öğrenmeleri ve güvenli davranışlar geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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