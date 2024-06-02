Bilecik'te Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinden Gökçeler köyü istikametine giden E.A.'nın kullandığı 03 VR 098 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü E.A. ile yolcu İ.D. ve K.B. yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerden sonra yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK