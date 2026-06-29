Haberler

Bilecik'te otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonunun yıkama alanına çarptı: 4 yaralı

Bilecik'te otomobil sürücüsü akaryakıt istasyonunun yıkama alanına çarptı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki yıkama alanına çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Bilecik'te otomobil sürücüsünün akaryakıt istasyonunda bulunan yıkama alanına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Başköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak A. idaresindeki 34 PBD 628 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne dikkatsiz şekilde çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ali B., Ufuk A. ve Ramazan T. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya hesabından paylaştı! Lewandowski, Türkiye'de

Robert Lewandowski, Türkiye'de!
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Mardin'de yüzlerce traktörün seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Yangını duyan köylüler yüzlerce traktörle seferber oldular
Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Cepheye gönderdiği askerlerle ilgili detay Putin'i derinden sarsacak
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti

İsrail yine yaptı yapacağını! Bu görüntü gerilimi iyice tırmandıracak
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü