Bilecik'te Otobüsle Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde; 5,59 gram sentetik kannabinoid, 4,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK