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Bilecik'te Otobüsle Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde taşıyan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'te şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde; 5,59 gram sentetik kannabinoid, 4,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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