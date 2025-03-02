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Bilecik'te Otobüs ve Tır Çarpıştı: 11 Yaralı

Bilecik'te Otobüs ve Tır Çarpıştı: 11 Yaralı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, otobüse arkadan çarpan tırın kazası sonrası yaralılarla ilgili bilgi verdi. Toplam 11 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, otobüse tırın arkadan çarptığı ve 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresi Poyra mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bilecik istikametinden Eskişehir istikametine giden ve 30 yolcunun bulunduğu 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne, 16 RBV 33 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada tır şoförü dahil toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik il sınırları içerisinde meydana gelen kazayla ilgili açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, 11 yaralının içinde hayatı tehlikesi bulunan olmadığını dile getirdi. Vali Aygöl, "Tüm yolcularımıza geçmiş dileklerimizi iletiyoruz. Saat 12.15'te Bursa- Ardahan istikametinde giden yolcu otobüsüne arkadan bir tır çarpması sonucu kaza meydana geldi. Aldığımız bilgilere göre yolcu otobüsü bir yolcunun yanlış binmesi sebebiyle onu indirmek istediği sırada bir tırın arkadan otobüse çarpmasıyla kaza gerçekleşiyor. Bütün ekibimiz zamanında ve saatinde olay yerine ulaştı. Allah'a çok şükür ki can kaybımız yok, en sevindirici sonuçta bu oldu. Biraz önce yaralı yolcuları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Toplam 30 yolcunun olduğu otobüste 10 yolcumuz ve tır şoförümüz olmak üzere 11 kişi yaralı. Çok şükür ki hayatı tehlikesi olan bir yolcumuz yok. Şu an toparlıyoruz ve yollar da açılmak üzere. Adli ve idari soruşturmamız yapılıyor, gerektiği durumda savcımızın talimatıyla kolluk güçlerimiz gereğini yapacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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