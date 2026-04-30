Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te otluk alanda meydana gelen VE ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altınan yangın endişe yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, yangın gece saatlerinde Bilecik merkeze bağlı Selbükü köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yol kenarında bulunan Selbükü köyü hazine arazisine ait alanda henüz bilinmeyen bir nedenle otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı belirlendi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı