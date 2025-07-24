Bilecik'te Orman Yangını Tavuk Çiftliklerine Yaklaşıyor

Bilecik'te Orman Yangını Tavuk Çiftliklerine Yaklaşıyor
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Bilecik'te 5 gün önce başlayan orman yangınının alevleri, tavuk çiftliklerine tehlike oluşturuyor. Yangın, Sakarya Geyve'deki yangının rüzgar etkisiyle Osmaneli'ne sıçramasıyla başladı ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te 5 gün önce başlayan orman yangını bugün yerini dumanlara bırakırken, bir noktada devam eden yangının alevleri tavuk çiftliklerine dayandı.

Sakarya Geyve'de 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan alevler, Paşalarboğazı mevkii ve Medetli köyü sınırlarında yeniden yükselmesiyle başladı. Paşalarboğazı mevkiinde alevler havadan müdahale ile söndürülürken, Medetli köyünde yangın kontrol altına alınamadı. Medetli ve Höyük köyleri arasında bulunan tavuk çiftliklerine kadar yaklaşmasında endişe duyulan yangını söndürmek için hem ekipler hem de köylüler canla başla mücadele ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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