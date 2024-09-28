Bilecik'te Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı
Osmaneli ilçesinin Balçıkhisar köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızla müdahale etmesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Osmaneli'nin Balçıkhisar köyü çatal dikmeler mevkiinde, saat 10.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 çağrı merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 yangın personeli sevk edildi. Ekiplerin yangına anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - BİLECİK