Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Söğüt - Eskişehir kara yolu Rızapaşa Köyü girişi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bilecik'in Söğüt ilçesine seyir halindeki Ahmet Can Şahin (18), Rızapaşa köyü girişi mevkiine geldiğinde karşı yönden gelen Sabriye Çetin idaresindeki 11 ACG 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet Can Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Söğüt Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemeler ardından Ahmet Can Şahin'in cansız bedeni Söğüt İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK