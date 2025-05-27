Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolunda seyir halindeki 11 ACH 225 plakalı motosiklet sürücüsü Semih D., Kurtköy mevkiine geldiğine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Semih D. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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