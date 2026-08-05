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Bilecik'te Kumar Denetiminde 7 Kişiye 95 Bin 340 Lira Ceza

Bilecik'te Kumar Denetiminde 7 Kişiye 95 Bin 340 Lira Ceza
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki umuma açık iş yerlerine yönelik denetim düzenledi. Bir iş yerinde 7 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, bu kişilere kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmekten dolayı toplam 95 bin 340 lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 95 bin 340 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bir iş yerinde 7 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında ve kapalı alanda sigara içmeleri nedeniyle toplam 95 bin 340 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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