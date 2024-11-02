Bilecik'te Kum Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinde bağlı Çaltı Köyü'nden ilçe merkezine seyir halindeki 11 TH 372 plakalı kum yüklü kamyon sürücüsü Gürol G., Hamitabat Köyü mevkiinde virajı alamayarak aracı devirdi. Yaşanan trafik kazasında sürücü Gürol G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK