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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Bir Yayanın Ayağını Ezdi

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Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak bir yayanın ayağını ezdi. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak bir yayanın ayağını ezdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde kapalı pazar istikametine seyir halinde olan 11 ABS 325 plakalı otomobil sürücüsü A.B., iddiasına göre yolun ortasına aniden bir grup kişi fırlayınca şahıslara çarpmamak için direksiyonu kıvırınca kontrolden çıkan araç kaldırım üzerine çıktı. Araç, burada yaya olarak yürüyen L.S.(16) ayağını ezdi. Yaralı kıza olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis dün geceki kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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