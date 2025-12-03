Haberler

Bilecik trafiğinde kış lastiği denetimi

Bilecik trafiğinde kış lastiği denetimi
Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yük ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği uygulamalarını sıkı bir şekilde denetliyor. Güvenlik amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülere kış lastiklerini zamanında takmaları tavsiye ediliyor.

Bilecik trafiğinde yük ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği denetimleri sürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve eşya taşıyan araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamalarını titizlikle denetlemeye devam ediyor. Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığı, fren mesafesini kısalttığı ve kayma riskini azalttığı belirtiliyor. Denetimler, sürücülerin hem kendi güvenliğini hem de trafikteki tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor. Sürücülere, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmaları ve kışlık lastiklerini zamanında takmaları tavsiye ediliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Amacımız, trafikte güvenliği en üst seviyeye çıkarmak ve sürücülerimizin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kış lastiklerini zamanında takmak herkesin sorumluluğudur" dedi. - BİLECİK

