Bilecik'te Kayıp Musa Gümüş'ün Yanmış Bedeni Bulundu

Bilecik'te Kayıp Musa Gümüş'ün Yanmış Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan Musa Gümüş'ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre, Gümüş'ün orman yangını sırasında hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan Musa Gümüş'ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu.

Ciciler köyü yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında, Gümüş'ün cesedine D-650 kara yolu kenarında motosikletiyle birlikte ulaşıldı. İlk belirlemelere göre Gümüş'ün, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde başlayan ve Osmaneli sınırlarına sıçrayan orman yangını sırasında hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Gümüş'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti

Marmaray'da mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni

Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.