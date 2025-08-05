Bilecik'te Kayıp Musa Gümüş'ün Yanmış Bedeni Bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan Musa Gümüş'ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre, Gümüş'ün orman yangını sırasında hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan Musa Gümüş'ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu.
Ciciler köyü yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında, Gümüş'ün cesedine D-650 kara yolu kenarında motosikletiyle birlikte ulaşıldı. İlk belirlemelere göre Gümüş'ün, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde başlayan ve Osmaneli sınırlarına sıçrayan orman yangını sırasında hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Gümüş'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa