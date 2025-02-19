TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Bilecik'te Kayıp Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te Kayıp Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Çay'ı bulmak için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Akli dengesi yerinde olmayan kadının kaybolmasına dair ihbar yapıldı, jandarma ve diğer ekipler geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Bilecik'te dün evinden çıkarak kayıplara karışan Fatma Çay'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay'ın ailesi, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Ardından bölgeye giden jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Kaybolan Fatma Çay'ın arama çalışmaları geç saatlere devam ederken ekipler belli bir saatten sonra ara verdi. Bu sabah erken saatlerde bölgede ekipler yeniden arama çalışmalarına başlarken hava şartları ekiplerin işini zorlaştırdı.

Bölgede 11 gönüllü personel ile bulunan Anda Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir, dün geceden bu yana arama çalışmalarına devam ettiklerin söyleyerek, "Bu zorlu hava şartlarına rağmen sabahın ilk ışıklarından bu yana arama çalışmalarımız devam ediyor. Fatma teyzemizi bularak ailesine teslim edeceğiz inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

TFF'nin yabancı hakem kararı için olay yaratacak sözler
img

Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti
img

Bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.