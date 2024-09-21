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Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan Define Avcıları Suçüstü Yakalandı
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandığı kazı aletleri ele geçirildi.

Bilecik'te kaçak kazı yapan define avcıları jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde alınan bir ihbar üzerine İstihbarat ve KOM şube tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma sonucu Tozman köyünde izinsiz olarak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı. İkisi Azerbaycan uyruklu S.B., S.A., M.Ç., E.S. ve J.K. gözaltına alınırken, şahısların suç aleti olarak kullandığı 1 adet jeneratör, 3 adet hilti, 5 adet kazma ve kürekler muhafaza altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Jandarma Güvenlik İnhisar bilecik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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