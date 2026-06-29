İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 yaralı

Bilecik'te işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat E. idaresindeki 11 ACL 440 plakalı işçi servisi ile Zafer T. yönetimindeki 43 DS 518 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Murat E. ve Zafer T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan F.K. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı