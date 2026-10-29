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Bilecik'te ilkokul öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı

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Bilecik'te ilkokul öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, “Birlikte Güvenli Gelecek” Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmesi ve günlük yaşamda güvenli davranış alışkanlıkları kazanması amaçlandı.

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafikte doğru ve güvenli davranışlar, trafik kurallarına uyma bilinci, trafikte saygı ve sorumluluk ile güvenli bir trafik ortamında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmelerinin yanı sıra günlük yaşamda doğru ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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