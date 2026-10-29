Bilecik'te ilkokul öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafikte doğru ve güvenli davranışlar, trafik kurallarına uyma bilinci, trafikte saygı ve sorumluluk ile güvenli bir trafik ortamında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmelerinin yanı sıra günlük yaşamda doğru ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı