Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Bilecik'te vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü saha çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde 9 okul, 6 park ve bahçe, 2 metruk bina, 4 iş yeri ve 10 uygulama noktasında kontroller gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 276 şahıs ve 68 araç sürücüsü incelendi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Denetimler aralıksız devam edecek" dedi. - BİLECİK