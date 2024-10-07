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Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Elektrik trafosunun patlaması sonucu başlayan yangında itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde yangın paniği

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İddiaya göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler kısa sürede etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışarak, iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri, çevreyi yoğun dumanların sardığı yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - 3.Sayfa

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