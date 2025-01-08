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Bilecik'te Evden Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Bilecik'te Evden Hırsızlık Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
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Bilecik'te bir evden beyaz eşya çalmaya çalışan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Daha önce de hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te bir şahsın ikametinden beyaz eşya çalmaya çalışan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir ikamete şüpheli şahısların girdiği ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. İkametten buzdolabı çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakaladı. Olay ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; yakalanan 2 şüpheli şahsın daha önce de ikametten ev eşyalarını çalarak başka bir şüpheli şahsa satmış oldukları tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında; 'Evden Hırsızlık' ve 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan, çalıntı ev eşyaları sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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