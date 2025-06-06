Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Dönerek Kaza Kırıma Uğradı

Bilecik'te düşen uçak vinç yardımıyla kaldırıldı

BİLECİK - Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters dönen eğitim uçağı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarında meydana gelmişti. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu Dilara Koç Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Eğitim uçağında yapılan incelemelerin ardından vinç yardımı ile tıra yüklenerek, Ankara'ya götürüldü.