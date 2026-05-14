Bilecik'te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama yaptı. Ekipler tarafından özellikle terminal bölgeleri, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kimlik kontrolleri ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslar üzerinde gerekli kontroller sağlandı.

Öte yandan, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

