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Bilecik'te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik'te düzensiz göçe geçit yok
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında park, bahçe ve kamu alanlarında kimlik denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde park ve bahçeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu alanlarda uygulama yapıldı. Denetimlerde yabancı uyruklu şahıslar ile vatandaşların kimlik kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi.

Öte yandan, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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