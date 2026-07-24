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Bozüyük'te Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük'te Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşları 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, telefon ve internet dolandırıcılığı ile genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Vatandaşlara, kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi ve kişisel bankacılık bilgilerinin paylaşılmaması uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri, son dönemde artış gösteren telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi, kişisel ve bankacılık bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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