Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Projesi Gerçekleştirildi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında 121 kişiyi dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi. Çeşitli mekanları ziyaret eden ekipler, vatandaşları olumsuz durumlara karşı uyardı.
Bilecik'te "Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi kapsamında 121 kişi dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce başlatılan projesi kapsamında vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı uyarıda bulundu. Bu kapsamda ekipleri işyerleri, kafeler, bankalar, eski otogar ve Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ettiler.
Ekipler, 121 vatandaşı 'Dolandırıcılık ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' konuları hakkında bilgilendirerek vatandaşın her daim yanlarında olacakları mesajını verdiler. - BİLECİK