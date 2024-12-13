Bilecik'te Devrilen Kamyonun Sürücüsü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan saman yüklü bir kamyon devrildi. Sürücü Metin K. kazayı burnu bile kanamadan atlattı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yol kenarına devrilirken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden yüklediği saman balyalarını Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan kamyon sürücü Metin K, Küçükyenice Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, saman balyaları etrafa saçıldı. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde tek başına bulunan sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK