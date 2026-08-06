Bilecik'te Elektrik Direği Yangını: 7 Dönüm Alan Küle Döndü
Bilecik'in Abbaslık köyünde elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu çıkan yangında yaklaşık 7 dönümlük otluk ve çalılık alan zarar gördü. Yangın, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu yangın çıktı.
Yangın, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu çıktı. Yangında yaklaşık 7 dönümlük otluk ve çalılık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.