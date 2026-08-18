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Bilecik'te Anız Yangını: 10-15 Saman Balyası Kül Oldu

Bilecik'te Anız Yangını: 10-15 Saman Balyası Kül Oldu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde çıkan anız yangınında 10-15 adet saman balyası yanarak kül oldu. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde kasıt veya ihmal bulunmadığı, yangının doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangınında 10-15 adet saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Gerdirme mevkiinde meydana geldi. Anızların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yangının çıkışına ilişkin herhangi bir kasıt, ihmal veya suç unsuruna rastlanmadı. Yangının doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangında tarla sahibine ait yaklaşık 10-15 adet saman balyası zarar gördü.

Öte yandan, tarla sahibinin olayla ilgili herhangi bir şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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