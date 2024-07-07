Bilecik'te Bir Evin Mutfak Kısmında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bilecik'te bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkeze bağlı Beyce köyünde bulunan bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK