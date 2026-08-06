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Söğüt'te Biçerdöver Operatörlerine Yangın Uyarısı

Söğüt'te Biçerdöver Operatörlerine Yangın Uyarısı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, hasat döneminde tarla yangınlarını önlemek amacıyla Çaltı ve Küre köylerindeki biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine bilgilendirme yaptı. Bakım kontrolleri, yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmali ve olası yangında 112'ye haber verilmesi gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yangın uyarısı yapıldı.

Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ve Küre köylerinde jandarma ekiplerince hasat döneminde meydana gelebilecek tarla yangınlarının önlenmesi amacıyla biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Faaliyet kapsamında, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölgesinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, araçlarda çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda gerçekleştirilmesi ve elektrik ile yakıt sistemlerinde arıza veya kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması gerektiği anlatıldı.

Ayrıca aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması, biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması ve çıkabilecek bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden bilgi verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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