Yangın riskine karşı biçerdöverler kontrolden geçti

Bilecik'te hasat sezonunun başlamasıyla çıkabilecek yangınlara karşı biçerdöverler kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan Gülümbe, Okluca ve Çukurören köylerinde hasat faaliyetlerinde kullanılan biçerdöverleri kontrol etti. Denetimlerde, yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler operatörlere tek tek anlatıldı. Ekipler, hasat sırasında çıkabilecek yangına hızlı müdahale edilebilmesi için biçerdöverlerin çalışma alanlarında su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca vatandaşlara, ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olunması istendi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, hasat döneminde meydana gelebilecek anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirirken, vatandaşlardan çıkabilecek bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı