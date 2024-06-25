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Bilecik'te aile içi kavga sonucu intihar

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan aile içi kavga sonucunda bir kişi intihar etti. Şahıs, zirai ilaç içerek intihar etmeye çalıştıktan sonra Sakarya Nehri'ne atlayarak hayatına son verdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aile içi kavga can aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde ikamet eden A.K. (60) isimli şahıs, aile içinde yaşanan kavgadan dolayı zirai ilaç içerek intihar etmeye çalıştı. Ailesinin müdahalesi üzerine A.K. evden ayrılarak kendi aracı ile Çaltı Köyü Hamambaşı mevkiine giderek Sakarya Nehri'ne atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, AFAD ekipleri, AFAD sualtı arama kurtarma ekipleri, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, Sağlık ekipleri, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Su altı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sakarya Nehri'nde yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu akşam 20.20 sularında şahsın suya atladığı değerlendirilen yerden 50 metre mesafede 4,5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşanan olay hakkında adli soruşturma başlatılarak, şahsın canazesi Söğüt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Söğüt Kavga Olaylar Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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