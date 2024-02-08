Bilecik'te 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 4 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik Merkez Yenişehir yolu üzerindeki Yol Emniyet ve Kontrol uygulaması esnasında Ü.S. isimli şahıs, yapılan kimlik sorgusunda adli kayıtlara giren; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Basit Yaralama Suçundan, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Kasten Yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 9 ay 18 gün yakalamasının olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na telsim edildi. - BİLECİK