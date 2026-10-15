Bilecik'te 35 ilkokul öğrencisine trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi

Bilecik'te 35 ilkokul öğrencisine trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 35 öğrenciye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları ve doğru davranışlar anlatıldı; öğrencilerin bilinç kazanması amaçlandı.
Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 35 öğrencinin katılımıyla trafik eğitimi düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik kuralları ve trafikte doğru davranışlar hakkında bilgi verildi.
Eğitim kapsamında trafikte saygının önemi üzerinde durulurken, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarında uymaları gereken kurallar ele alındı. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi öğrenmeleri ve trafik güvenliği konusunda bilinç kazanmaları amaçlandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasında çocuk yaşta kazanılan doğru davranışların önemine dikkat çekti.